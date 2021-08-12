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В России волонтеры за время пандемии помогли свыше 6,5 млн человек

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Более 6,5 млн человек в России получили помощь от волонтеров во время пандемии коронавируса, добровольцы продолжают оказание помощи и при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил в четверг, 12 августа, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Добрость духа: как волонтеры помогли в борьбе с пандемией
В этом году в различных проектах приняли участие свыше 15 млн россиян

Он уточнил, что помощь оказывали более 200 тыс. волонтеров и 9 тыс. организаций по всей стране.

«Свыше 6,5 млн человек получили адресную помощь от волонтеров и партнеров «Мы вместе». Добровольцы помогают врачам в «красных» зонах и информируют граждан о возможностях вакцинации. #МыВместе сегодня — это не только помощь в борьбе с коронавирусом», — сказал Кириенко на первом заседании организационного комитета Международной премии «Мы вместе».

Он уточнил, что волонтеры помогают населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, последствий подтоплений и пожаров в Крыму, Забайкальском крае, Тюменской, Иркутской и Свердловской областях.

12 июля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной волонтерской премии «Мы вместе».

Кириенко отметил, что с целью взаимодействия с крупными иностранными организациями сформирован международный оргкомитет премии.

18 мая в Москве в парке Горького стартовала международная премия «Мы вместе». Подать заявку на участие могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Заявки на участие принимались до 5 июля по четырем категориям: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together, уточнила пресс-служба движения «Мы вместе».

По словам Кириенко, победителями премии «Мы вместе» могут стать люди со всего мира, которые «своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим».

Победители получат гранты до 2,5 млн рублей, участие в образовательных программах, продвижение своих проектов. Организатором является платформа DOBRO.RU. Как сообщалось в конце 2020 года, волонтеры проекта «Мы вместе» помогли более чем 4,6 млн человек.

В ноябре 2020 года Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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