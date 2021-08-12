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Лавров назвал неприемлемыми оценки Японии о визите Мишустина на Курилы

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, которая прошла накануне, прямо указал на неприемлемость заявлений Японии о визите премьер-министра России Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.

«<...> на все поставленные вопросы японской стороне были даны соответствующие исчерпывающие ответы. В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России М.В. Мишустина в Сахалинскую область С.В. Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений», — говорится в комментарии Лахонина, опубликованном на сайте МИД РФ.

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При этом, по словам Лахонина, глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил намерение РФ продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в соответствии с поручениями лидеров двух стран.

Мишустин был на острове в рамках рабочего визита в конце июля. В ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов он сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории. Также он анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в острова.

После чего первый замглавы японского МИДа Такэо Мори вызвал в ведомство посла РФ Михаила Галузина и также выразил ему протест в связи с визитом Мишустина на Итуруп, который Япония считает своей территорией. Галузин после визита в японское ведомство отметил, что Москва считает неприемлемым протест Токио в связи с визитом премьер-министра РФ на курильский остров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что представитель российского правительства может ездить в те регионы, страны, в которые считает необходимым. По его словам, точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирного договора. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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