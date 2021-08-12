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Последствия разлива нефти в Новороссийске сняли с коптера

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Последствия выброса нефтепродуктов в порту Новороссийска были сняты с высоты птичьего полета. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видны обширные маслянистые пятна в воде. При этом, как подчеркивают журналисты, в новороссийской акватории продолжают купаться туристы и местные жители. Ограничения введены не были.

Накануне в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю рассказали о результатах исследования проб морской воды в Новороссийске. Так, было установлено, что вода соответствует гигиеническим нормативам, а содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации.

«Фонтан посреди моря»: под Новороссийском произошел крупный выброс нефти
Площадь разлива оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлялось изначально

Также в среду сообщалось, что по факту разлива нефти в порту Новороссийска было возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется управление Следственного комитета РФ на транспорте. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

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