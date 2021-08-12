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«Мегафон» запустил сеть VoLTE на федеральном уровне

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Мобильный оператор «Мегафон» первым в России запустил технологию Voiceover LTE (VoLTE), которая позволяет передавать голос высокого качества через сеть LTE, на федеральном уровне. Пресс-релиз компании имеется в распоряжении «Известий».

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Технология VoLTE впервые была запущена в 2014 году, а в России появилась в 2016 году — тогда «Мегафон» запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апгрейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.

На сегодняшний день VoLTE используют более 13 млн абонентов.

«Мегафон» всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она дает более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за пять лет существования технологии в Москве голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи, и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE несовместим», — комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона».

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов, при этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию.

Звонки через сети LTE не влияют на стоимость услуг и не расходуют интернет‑трафик.

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