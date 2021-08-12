Бойцы Тарасов и Дижон прошли процедуру взвешивания перед поединком

Боец Артем Тарасов и боксер Тайсон Дижон по прозвищу «Африканский Тайсон» в четверг, 12 августа, прошли процедуру взвешивание перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Отмечается, что вес Тайсона оказался 85 кг, Тарасова — 80,5 кг.

После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов, в ходе которой Дижон близко наклонился к лицу Тарасова, после чего от соперника последовал хлесткий комментарий.

«Я с мужчинами не целуюсь», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг помимо Тарасова и Дижона выйдут боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.