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Бойцы Тарасов и Дижон прошли процедуру взвешивания перед поединком

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Боец Артем Тарасов и боксер Тайсон Дижон по прозвищу «Африканский Тайсон» в четверг, 12 августа, прошли процедуру взвешивание перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

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Отмечается, что вес Тайсона оказался 85 кг, Тарасова — 80,5 кг.

После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов, в ходе которой Дижон близко наклонился к лицу Тарасова, после чего от соперника последовал хлесткий комментарий.

«Я с мужчинами не целуюсь», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг помимо Тарасова и Дижона выйдут боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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