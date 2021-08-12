Более 10 инцидентов с медведями произошло за неделю в Хабаровском крае

С начала года на территории Хабаровского края зафиксировано 87 опасных ситуаций с дикими животными. С 5 по 12 августа произошло 11 подобных случаев.

Например, 9 августа гималайский медведь разорил пасеку во дворе жилого дома в селе Казакевичево, там установлена ловушка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт министерства природных ресурсов региона. 10 августа полицейские застрелили бурого медведя в районе улицы Хабаровская в городе Николаевск-на-Амуре.

Крупный медведь напал на мужчину, который решил заночевать в автомобиле на берегу моря на Сахалине. Ролик с последствиями нападения хищника был опубликован на странице «Сахалин Рыбалка Охота» в Instagram 8 августа. Сначала медведь повредил автомобиль, а затем выбил переднее стекло напротив пассажирского сиденья и пытался вытащить мужчину за ногу из салона.