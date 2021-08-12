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Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

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Посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа пригласили в МИД Ирана из-за публикации его фотографии с российским послом в Тегеране Леваном Джагаряном. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

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«Вслед за публикацией фотографии недавней встречи послов России и Великобритании сегодня советник главы МИД, генеральный директор отдела Западной Европы МИД пригласил посла Великобритании, заявив, что это действие (Публикация фотографии. – Ред.) неприемлемо, оно задело национальные чувства и гордость иранского народа», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Ирана.

Отмечается, что британский посол в свою очередь выразил сожаление по поводу недоразумения и указал, что в публикации фотографии не было злого умысла и дипломаты стремились к единству.

Шерклифф выразил надежду, что во время своей работы в Тегеране он сможет способствовать развитию отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении и доверии.

Ранее в этот же день Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию с Шерклиффом. Российский дипломат, комментируя ситуацию, также выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации.

Фотография была сделана в ходе встречи посла Джагаряна с британским послом в Иране Шерклиффом на «исторической лестнице», где проходила Тегеранская конференция 1943 года.

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