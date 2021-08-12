Мать пожаловалась на отказ больницы принять ее ребенка с судорогами

В Костромской области женщина пожаловалась на то, что ее ребенка с судорогами и высокой температурой отказались принять врачи. Видео, которое записала женщина, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Кострома».

Мать сняла видео в машине скорой помощи с ребенком на руках. Она сказала, что в больнице отказались принимать.

«Прошу принять меры по отношению к этой больнице», — заключила женщина.

Как сообщает РЕН ТВ, ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения Костромской области. Там сообщили, что ребенка все-таки приняли в другой больнице, и на данный момент его состояние улучшилось.

Кроме того, в департаменте пояснили, что при подозрении на COVID-19 детей направляют в другую больницу.

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