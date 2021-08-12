Аксенов заявил о достаточных запасах воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в четверг, 12 августа, что запасов воды на полуострове хватит на ближайшие два-три года. Также в республике продолжается реализация мероприятий по налаживанию устойчивого водоснабжения.

«Сначала нас засуха преследовала, теперь мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. При нынешних осадках уже накоплено воды в водохранилищах более чем, что позволяет не беспокоиться за ближайшие два-три года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться»,— сказал он во время прямой линии.

Аксенов также рассказал, что федеральным центром были выделены средства на ликвидацию потерь в системе водоснабжения в Крыму. Он отметил, что водоснабжение Симферополя продолжат переводить на снабжение водой из подземных источников.

Кроме того, глава региона заявил, что в данный момент ведется разработка технико-экономического обоснования на строительство двух новых водохранилищ под Симферополем и Алуштой, в то время как в Ялте планируют внедрить систему переброски воды из водопадов в водохранилища и построить опреснительную установку в качестве резервной мощности.

Ранее, 22 июля, власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.