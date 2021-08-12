Карантин по АЧС раньше срока отменили в Воронежской области

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) раньше срока отменен на площадках компании в Воронежской области. Специалисты предотвратили распространение возбудителя вируса.

Ограничительные меры были приняты на площадках ООО «ВоробьевкаАгро» в Воробьевском и Калачеевском районах с 28 июня. Предполагалось, что карантин продлится до 12 октября. На текущий момент очаг АЧС ликвидирован. В связи с этим губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о снятии карантина.

На предприятиях сохранится ряд профилактических мер. В частности, в течение 180 дней нельзя вывозить свиней и продукты убоя, которые не прошли термическую обработку при температуре не менее 70 градусов. Об этом пишет ИА «Абирег». Также запрещена продажа свиней. За состоянием животных будет вестись постоянное наблюдение. Кроме того, предусмотрены лабораторные исследования на АЧС.

В июле в ряде районов Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением африканской чумы свиней. Под запрет попали перемещение, перегруппировка и убой животных. Местные жители не могут охотиться на диких кабанов и проводить ярмарки.