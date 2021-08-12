Прямой эфир
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Туризм
Туроператоры предложили продлить продажу туров с кешбэком до конца ноября
Общество
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Общество
В аэропорту Якутск приостановлены взлет и посадка из-за плохой видимости
Спорт
Боец Эльбаев оказался тяжелее Дацика на взвешивании перед боем
Общество
Абрамченко поручила начать проверку в морских портах после разлива нефти
Общество
Власти Керчи предупредили жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений
Общество
В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии
Экономика
ЦБ обязал страховщиков на примерах объяснять клиентам причины отказа в выплате

Лавров в шутку сравнил степень свободы медведей в России и индейцев в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 августа, в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» выразил свое мнение о стереотипах о России и пошутил, что медведи в ней чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США.

Так, отвечая на вопрос, как можно изменить отношение к медведям, водке и балалайке, которые воспринимаются как «традиционно русские», Лавров отметил, что положительно оценивает такие стереотипы.

«Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи — признак нашего бережного отношения к природе», — подчеркнул дипломат.

Министр выразил уверенность, что ассоциации, вызывающие позитивные эмоции и улыбку лучше тех, которые появляются у людей при упоминании такого символа США, как индейцы, судьба которых, по его словам, сопоставимо хуже, чем у медведей в России.

«Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», — отметил он.

Подобные символы, как отметил Лавров, идут «от жизни» и не было «никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС».

В начале июля российская синхронистка Светлана Ромашина сообщила, что ей и еще одной россиянке, Светлане Колесниченко, перед Олимпиадой в Токио нужно будет менять эскиз купальников из-за рестрикций в отношении российских спортсменов. Так, она подчеркнула, что дизайн формы не согласовали из-за изображения медведя, который, по мнению Международного олимпийского комитета (МОК), вызывает ассоциации с РФ.

В итоге во время Игр россиянки выступили в купальниках с изображением балалайки вместо запрещенного медведя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021