Лавров в шутку сравнил степень свободы медведей в России и индейцев в США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 августа, в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» выразил свое мнение о стереотипах о России и пошутил, что медведи в ней чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США.

Так, отвечая на вопрос, как можно изменить отношение к медведям, водке и балалайке, которые воспринимаются как «традиционно русские», Лавров отметил, что положительно оценивает такие стереотипы.

«Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи — признак нашего бережного отношения к природе», — подчеркнул дипломат.

Министр выразил уверенность, что ассоциации, вызывающие позитивные эмоции и улыбку лучше тех, которые появляются у людей при упоминании такого символа США, как индейцы, судьба которых, по его словам, сопоставимо хуже, чем у медведей в России.

«Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране», — отметил он.

Подобные символы, как отметил Лавров, идут «от жизни» и не было «никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС».

В начале июля российская синхронистка Светлана Ромашина сообщила, что ей и еще одной россиянке, Светлане Колесниченко, перед Олимпиадой в Токио нужно будет менять эскиз купальников из-за рестрикций в отношении российских спортсменов. Так, она подчеркнула, что дизайн формы не согласовали из-за изображения медведя, который, по мнению Международного олимпийского комитета (МОК), вызывает ассоциации с РФ.

В итоге во время Игр россиянки выступили в купальниках с изображением балалайки вместо запрещенного медведя.