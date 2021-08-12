Бойцы Вильданов и Хлебников прошли процедуру взвешивания

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и его соперник боец Брюс Хлебников прошли процедуру взвешивания перед предстоящим боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает в четверг, 12 августа, РЕН ТВ.

Вес Вильданова составил 185 кг, его соперник оказался на 82 кг легче — 103 кг.

После процедуры супертяжеловесы провели традиционную дуэль взглядов.

Ранее, 10 августа, Вильданов заявил, что Хлебников, «кинематографично» вылетит с ринга. При этом в тот же день Хлебников продемонстрировал свою силу, разорвав пополам книгу.

7 августа Вильданов пообещал «расколотить» голову сопернику, в то время как Хлебников рассказал, что ожидает равного боя. Спортсмен также отметил, что у него есть желание отправить соперника в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.