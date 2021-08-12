Туроператоры предложили продлить продажу туров с кешбэком до конца ноября

Четвертый этап распродажи туров с кешбэком проходит менее активно в сравнении с предыдущими, поэтому туроператоры предлагают продлить окно продаж в рамках программы. Об этом заявила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в четверг, 12 августа.

Она отметила, что по динамике, по словам туроператоров, четвертый этап уступает третьему в 10 раз.

«Поэтому они считают необходимым продлить окно продаж как минимум до конца ноября или до окончания срока действия самой программы», — сказала Тюрина.

Одной из главных проблем данного этапа распродажи туров с кешбэком она назвала низкую глубину продаж, которая в настоящее время в лучшем случае достигает месяца. Дело в том, что граждане не готовы так заранее планировать свой отдых: в рамках программы путешественники должны забронировать отдых до 31 августа, а заезды начнутся только с 1 октября.

Почетный президент РСТ Сергей Шпилько заявил агентству, что итоги нынешнего сезона на внутреннем рынке во многом будут зависеть от результатов межсезонья, так как лето оказалось для туристов и турбизнеса достаточно нестабильным из-за антиковидных ограничений. Продление продаж в рамках четвертого этапа кешбэка до конца года с возможным перераспределением бюджетных средств, которые предназначались на 2022 год, поможет, по его словам, загрузить межсезонье, а также поддержит раннее бронирование на будущий год.

Туроператоры считают, что распродажа туров с кешбэком является нужной и важной программой, которую необходимо запустить на целый год с распределением по срокам продаж и периодов поездок. Даты продаж должны быть едиными для всех категорий туристов, так как их разделение, например для молодежных и детских поездок с разными условиями, дезориентирует спрос.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей.

Четвертый этап кешбэка запустили 16 июня. Туристы могут купить до 31 августа путевки на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно приобретать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.

По правилам программы, турист автоматически получает на карту «Мир» возврат до 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Всего с начала запуска акции ею воспользовались более 2 млн человек. Они купили туров и вариантов размещения на общую сумму около 35,5 млрд рублей, и им автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.