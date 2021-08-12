Охота на пернатую дичь откроется в Псковской области

В Псковской области назвали сроки сезона охоты на пернатую дичь. Отстрел птиц будет разрешен с 14 августа по 31 декабря.

По данным регионального комитета по природным ресурсам и экологии, в регионе будет разрешена охота на степную, полевую, водоплавающую и болотно-луговую дичь. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Сезон охоты продлится до 31 декабря.

Стоимость охотничьей лицензии составит 650 рублей. В нее можно включить как один, так и все виды дичи.

Ранее о сроках охоты сообщили власти Ульяновской области. Отстрел пернатой дичи будет разрешен с 21 августа до 1 декабря. Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи, а также иметь при себе разрешение на оружие и лицензию.