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В Керчи опровергли сообщения о прорыве дамбы

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Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прорыве дамбы в Керчи не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам в четверг, 12 августа, врио главы городской администрации Святослав Брусаков.

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Он уточнил, что властями определен порядок действий на случай ухудшения погодных условий, определены возможные участки подтоплений.

«Те разговоры, что где-то прорвало дамбу... Мы связывались с МЧС, данные не подтверждаются. Мы держим этот вопрос на контроле», — сказал Брусаков.

Вместе с этим он сообщил о поручении проверить русла рек и дамбу в селе Приозерное под Керчью.

При этом власти города призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма.

Ливни обрушились на полуостров 11 августа. Это привело к подтоплению домов в Симферопольском районе и трассы Симферополь — Ялта.

Также наблюдалось подтопление 25 частных домов и 80 приусадебных территорий в Ленинском районе. Произошло подтопление 8 км участка трассы «Таврида». О пострадавших не сообщалось.

В ближайшие двое суток на востоке полуострова также ожидаются сильные дожди и грозы. В республике объявлено штормовое предупреждение.

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