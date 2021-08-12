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Режим ЧС ввели в Октябрьском районе ЕАО из-за паводка

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В Октябрьском районе Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам МЧС РФ, гребень амурского паводка проходит по региону с 11 августа. В районе продолжаются работы по укреплению защитных сооружений в районе улиц Гагарина, Ленина, в связи с чем будет временно перекрыто движение транспорта на трассе Амурзет — Пузино. Проезд возможен по дороге Озерное — Пузино.

По данным администрации Октябрьского района, на набережной Амурзета также идет работа по укреплению дамб. Два «КамАЗа», два автомобиля Scania и погрузчик укрепляют защитные сооружения в районе «Шанхая» для предотвращения прорыва воды и ее проникновения на дорогу и в жилые дома, передает ИА EAOMedia.

Глава МЧС России Евгений Зиничев 6 августа сообщил, что ущерб от паводков, прошедших на территории страны с начала года, превысил 7 млрд рублей. «По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за семь месяцев этого года оценивается в 7,5 млрд рублей», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Зиничев также предложил проработать механизм переселения людей из зон подтопления и ввести мораторий на хозяйственное использование земель в этих зонах.

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