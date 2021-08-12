Daily Mirror раскрыла личность подозреваемого в шпионаже в пользу РФ британца

Задержанным в Германии по подозрению в работе на российские спецслужбы сотрудником британского посольства оказался 57-летний охранник Дэвид Смит. Об этом сообщила в среду, 11 августа, газета Daily Mirror со ссылкой на источники.

«Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности», — пишет издание.

По данным источников, важную роль в деле гражданина Великобритании сыграли специалисты британской службы MI-5. Отмечается, что операция по его аресту была «проведена под руководством разведки» и заняла несколько недель.

Машину и квартиру Смита обыскали. Как пишет Daily Mail, в квартире подозреваемого обнаружили книги на русском языке, а также эмблему украинского спецподразделения «Беркут».

Вместе с тем, как уточняет The Sun, Смит мог придерживаться «крайне правых взглядов».

О задержании гражданина Великобритании в Германии стало известно накануне. В Скотленд-Ярде рассказали, что 57-летний мужчина был задержан 10 августа.

Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

Глава МИД Германии Хайко Маас 11 августа подчеркнул, что Берлин воспринимает серьезно сообщения о задержании британца. По его словам, министерство будет следить за расследованием Генпрокуратуры ФРГ и по необходимости будет его поддерживать.