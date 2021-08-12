Дома дореволюционной постройки передумали сносить в Саратове

Власти Саратова приняли решение не сносить два аварийных дома в Волжском районе. Здания дореволюционной постройки будут реконструированы.

Речь идет о домах на улице Валовой и Соляной. Ранее предполагалось, что здания должны быть снесены в 2023 году. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Согласно новому распоряжению, подписанному главой города Михаилом Исаевым, здания будут реконструированы до 1 сентября 2023 года.

В феврале 2021 года власти признали аварийными девять домов дореволюционной постройки в Волжском районе. Под снос пойдут здания на улицах Московской, Гоголя, Первомайской и в Глебучевом проезде.