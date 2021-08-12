Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

Ухудшение погодных условий ожидается на территории Карелии. Жителей республики предупреждают о ливнях и грозах.

Согласно прогнозам, неблагоприятные условия ожидаются в Петрозаводске, Олонецком, Кондопожском, Прионежском, Питкярантском, Пудожском и Пряжинском районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Во второй половине дня 12 августа ожидаются сильные осадки, ветер усилится до 15 м/с.

Сотрудники МЧС просят жителей Карелии не принимать самостоятельные меры по вырубке деревьев, не приближаться к оборванным проводам и по возможности отменить выезды на личном транспорте.

Ранее синоптики предупредили об аномальном температурном фоне в ряде регионов России. Температура будет на 7–10 градусов выше нормы в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, а также в Республике Коми.