Экскурсия на упавшем вертолете Ми-8 на Камчатке была застрахована

Экскурсия на вертолете Ми-8, упавшем на Камчатке, была застрахована. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в Ростуризме.

«Вертолет был застрахован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии со страховыми обязательствами перевозчика», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета уже определено — около 700 м от берега.

На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).