Свыше 350 боеприпасов обнаружили в Тверской области

Пиротехники проводят обследование территории Ржевского района в Тверской области. На текущий момент специалисты обнаружили свыше 350 взрывоопасных предметов.

Работы проводятся для обезвреживания боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит восьмой год подряд. 15 человек в составе сводного отряда исследовали свыше 20 га земли. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Пиротехники проводят инструктаж по соблюдению мер безопасности в ежедневном режиме. На территории ведутся ручное разминирование и механизированная очистка местности робототехническим средством DOK-ING MV-4. Также специалисты задействуют беспилотник для обследования территории.

В начале августа свыше 60 боеприпасов обнаружили на мемориале «Птахинская высота» в Псковской области. Речь идет об 11 минометных минах калибра 50 мм, одном артиллерийском снаряде калибра 105 мм и 48 снарядах калибра 76 мм.