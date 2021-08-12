В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

В Сочи из-за ливней и смерчей продлили штормовое предупреждение до утра воскресенья, 15 августа. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

«Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории города Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 22–27 м/с. На отдельных малых реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.



Кроме того, власти предупредили об опасностях формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.



Сообщается, что все службы курорта приведены в режим повышенной готовности.



Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Ранее в этот день власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы, которые прибудут к месту сбора. Кроме того, из Симферополя в Керчь уже выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Ливни обрушились на Крым накануне. Это привело к подтоплению домов в Симферопольском районе и трассы Симферополь — Ялта. 12 августа также наблюдается подтопление 25 частных домов и 80 приусадебных территорий в Ленинском районе. Кроме того, произошло подтопление 8 км участка трассы «Таврида».

Ранее, 8 августа, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска образования смерчей в регионе и непогоды.

3 августа метеорологи рассказали о правилах поведения во время смерча. Эксперт Леонид Старков отметил, что многие, увидев такое редкое погодное явление, входят в оцепенение, другие в погоне за сенсацией пытаются делать красивые фото. Но и те, и другие теряют драгоценное время, потому что, увидев смерч, нужно немедленно укрыться.