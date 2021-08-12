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Представитель MaкSим рассказал о состоянии певицы

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Певица МакSим (Марина Абросимова) продолжает восстанавливаться, сообщила в четверг, 12 августа, представитель артистки.

«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», — сказала предстатель певицы в беседе с «РИА Новости».

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Накануне МакSим опубликовала первое фото из больницы после длительного пребывания в медикаментозном сне. На снимке был запечатлен врач или волонтер, на белом халате которого написана фраза «здесь и сейчас», а также нарисована «певица».

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

3 августа MaкSим окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О том, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании, стало известно 7 августа. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

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