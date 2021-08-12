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Боец Эльбаев оказался тяжелее Дацика на взвешивании перед боем

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Боец Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 оказался тяжелее своего соперника Вячеслава Дацика. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, телеканал РЕН ТВ.

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На процедуре взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вес Эльбаева составил 135 кг, Дацика — 123 кг.

Накануне Эльбаев в интервью «Известиям» назвал Дацика «косолапым мишкой» с колхозным боксом. Эльбаев заявил, что не считает Дацика серьезным оппонентом, так как тот будет биться в привычном ему «колхозном стиле», а сильной его стороной считает только его «непробиваемую башку».

В тот же день Дацик высказался, что Эльбаев «может только пихаться беспонтово».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг помимо Дацика и Эльбаева выйдут обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, а также Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом. Прямую трансляцию турнира покажет телеканал РЕН ТВ.

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