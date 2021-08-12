Выпускники программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций

Выпускники столичной программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 млн рублей», — приводит ее слова портал mos.ru.

Сообщается, что на первом месте по объему привлеченных средств оказалась платежная система нового поколения, которая позволяет работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. В данный момент разработчики оформляют соглашение с инвестором.

Кроме того, инвестиции привлекла платформа для онлайн-обучения детей робототехнике, благодаря которой школьники учатся программированию, сборке электрических схем и конструированию роботов.

Также был профинансирован агрегатор коворкингов в столице. Разработка позволяет в одном окне выбрать, забронировать и оплатить рабочее место в офисе.

Помимо прочего, в числе привлекших инвестиции стартапов — банковская платформа, автоматизирующая работу агентского и партнерского канала банка. За счет привлеченных средств планируется продвигать сервис в регионах РФ, а также выйти на новые рынки в Европе, Африке и Латинской Америке.

В сентябре начнет работу второй поток программы StartHub.Moscow. В настоящее время идет отбор участников. Отмечается, что экспертная комиссия отдаст приоритет стартапам, применяющим технологии искусственного интеллекта.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.