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Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

Абрамченко поручила начать проверку в морских портах после разлива нефти

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору и Ростехнадзору проверить операторов терминалов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов. Об этом говорится в тексте поручения от 12 августа.

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«Прошу организовать и провести с участием заинтересованных лиц федеральных органов исполнительной власти в рамках компетенции проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти», — говорится в тексте документа.

7 августа произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась.

По факту разлива нефти в порту Новороссийска было возбуждено уголовное дело.

Ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

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