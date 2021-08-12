Прямой эфир
Общество
Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета
Общество
МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения
Экономика
Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России
Общество
Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии
Мир
РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Экономика
Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства
Общество
Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам
Общество
Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

Онищенко поддержал идею продажи крепкого алкоголя с 21 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, заслуживает всяческой поддержки. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал предложение Минздрава о повешении возраста, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%. В настоящее время проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине­» и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства.

Как пить не дать: Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Почему чиновники вернулись к идее повышения возрастного ценза и когда он может быть введен

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье. Как раз это (инициатива Минздрава. — Ред.) вклад в эти национальные цели», — рассказал Онищенко в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что данное предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно в настоящий момент будет особенно нуждаться.

«Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений», — отметил Онищенко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что 21 год выбран не случайно, поскольку именно в этот момент полностью завершается развитие организма, формирование метаболических процессов. До этого, как пояснил Онищенко, человек более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям.

Ранее в этот день первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отметил, что идея о продаже крепкого алкоголя с 21 года наряду с антитабачными мерами поможет в формировании здорового образа жизни населения.

При этом с соответствующей инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021