Онищенко поддержал идею продажи крепкого алкоголя с 21 года

Инициатива Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, заслуживает всяческой поддержки. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал предложение Минздрава о повешении возраста, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%. В настоящее время проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине ­ » и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства.

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье. Как раз это (инициатива Минздрава. — Ред.) вклад в эти национальные цели», — рассказал Онищенко в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что данное предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно в настоящий момент будет особенно нуждаться.

«Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений», — отметил Онищенко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что 21 год выбран не случайно, поскольку именно в этот момент полностью завершается развитие организма, формирование метаболических процессов. До этого, как пояснил Онищенко, человек более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям.

Ранее в этот день первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отметил, что идея о продаже крепкого алкоголя с 21 года наряду с антитабачными мерами поможет в формировании здорового образа жизни населения.

При этом с соответствующей инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.