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Сроки охоты на пернатую дичь назвали в Ульяновской области

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В Ульяновской области 21 августа откроется сезон охоты на пернатую дичь. Жители региона уже могут подавать заявления на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

С третьей субботы августа будет разрешен отстрел водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи. К таким видам относят гусей, уток, перепелов, серых куропаток, бекасов, коростелей и других птиц. Об этом пишет ulpravda.ru.

Охота продлится до 1 декабря. Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи, а также иметь разрешение на оружие и отстрел дичи. В регионе проводятся рейды по соблюдению правил охоты.

Днем ранее сообщалось об обнаружении на берегу реки Хатанга на Таймыре 56 мертвых северных оленей. Часть животных утонула, но некоторые были застрелены. Погибшие олени были дикими, в основном среди них молодые особи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

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