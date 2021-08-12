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Нетрезвый мужчина в Ногинске напал с ножом на отца и ранил себя

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Ногинске мужчины, которого, по предварительным данным, зарезал 37-летний сын во время конфликта. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в региональном ГСУ СК России.

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По данным следствия, инцидент произошел 11 августа в Богородском городском округе. Между 63-летним мужчиной и его 37-летним сыном произошла ссора в ходе распития спиртных напитков. Во время ссоры мужчина нанес отцу несколько колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. После случившегося подозреваемый нанес себе множественные резаные раны в области лица и конечностей. Услышав крики, соседи сообщили об этом правоохранителям. Прибыв на месте, они обнаружили подозреваемого, которому вызвали скорую помощь, после чего его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

11 августа В СК сообщили, что в Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, который убил одну женщину и обокрал другую. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.

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