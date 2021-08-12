Новые квартиры планируют сдать в «долине переселенцев» в Томске в 2022 году

Власти Томска рассчитывают в 2022 году приступить к строительству нового микрорайона для переселенцев из аварийного жилья. На территории появятся дома высотой 10 и 17 этажей, школа на 1,1 тыс. мест и три детских сада.

Микрорайон расположится рядом с Зелеными горками. По словам и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, там будут построены дома для 8,5 тыс. переселенцев из аварийного жилья. Заказчиком строительства выступает «Облстройзаказчик», ведутся поиски подрядчика. Предполагается, что строительство начнется в 2022 году, тогда же будет введено первое жилье. Об этом сообщает РИА «Томск».

По первоначальному плану в 2022 году удастся построить 320 квартир. Ратнер отметил наличие риска, что в 2022 году заселить квартиры не удастся, однако власти ставят задачу максимально форсировать сроки переселения.

Предполагается, что все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, переедут в новые квартиры до конца 2023 года.