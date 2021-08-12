В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии

В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии

2021-08-12 13:36:33

2021-08-12 13:36:33

2021-08-12 13:36:33

2021-08-12 13:36:33

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