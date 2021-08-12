Три человека насмерть отравились алкоголем в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели трех человек от отравления алкоголем в Алтайском крае. Потерпевшие распивали подозрительное спиртное, приобретенное в Барнауле.

Первая трагедия произошла в одном из сел Усть-Калманского района. Местные жители отмечали день рождения и употребляли алкоголь неизвестной марки. На следующий день несколько человек были госпитализированы, одна из женщин скончалась. Об этом пишет altapress.ru.

Похожий случай произошел в Барнауле. После употребления подозрительного спиртного скончались два человека.

Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Следователи ведут опрос очевидцев и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

9 августа сообщалось о гибели трех человек от отравления алкоголем в Красноярске. Еще двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии. Установлено, что все отравившиеся употребляли алкоголь из пластиковых бутылок без этикеток.