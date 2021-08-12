Стало известно о героическом поступке летевшего на Ми-8 на Камчатке гида

Экскурсионный гид Анастасия Пономарева, выжившая при крушении Ми-8 на Камчатке, еще в 2016 году спасла пассажиров вертолета, совершившего жесткую посадку. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 29-летняя девушка пять лет назад оказалась на борту вертолета, совершившего жесткую посадку. Тогда у воздушного судна сломалось переднее шасси, из-за чего оно начало скатываться в пропасть, но гид успела спасти всех пассажиров.

Крушение Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» произошло утром 12 августа: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета в озеро на Камчатке уже определено. Так, обломки находятся на расстоянии 700 м от берега и на глубине 135 м.

Минобороны России направило к месту катастрофы вертолет с тремя подводными аппаратами.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По факту крушения Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Спасти удалось восемь из 16 находившихся на борту человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал, что шансов найти живыми остальных восемь человек практически нет. Он добавлял, что ребенка, который находился на борту упавшего вертолета, в списке спасенных нет. Среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Помимо этого, комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

Ространснадзор со своей стороны проведет внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро».