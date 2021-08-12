ЦБ обязал страховщиков на примерах объяснять клиентам причины отказа в выплате

Банк России подготовил проект указания о требованиях к продаже полисов добровольного страхования, которые не относятся к сегменту страхования жизни. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Отмечается, что его разработали для того, чтобы потребитель мог получить информацию о полисе в доступной форме и мог решить, целесообразно ли ему приобретать страховку.

Согласно новому проекту указания ЦБ, с 1 апреля 2022 года все виды полисов по личному страхованию (выезжающих за рубеж, от несчастного случая, коронавирусной инфекции, ДМС), а с 1 октября того же года и остальные добровольные полисы страховщики должны будут продавать вместе с памяткой в виде таблицы объемом не больше двух печатных страниц формата А4.

В документе должны быть прописаны сведения по 10 пунктам: от данных страховщика и территории страхования списка из не менее пяти примеров страховых случаев, пяти оснований отказа в выплате (на основе данных компании по отказам за последний год), сроков по решению о выплате и ее перечисления.

Если информация об условиях добровольного страхования содержит специальные термины, потребителю страховых услуг должны разъяснить их значение.

К личным видам относятся страхование от несчастных случаев и болезней (НС), добровольное медстрахование (ДМС), страхование выезжающих за границу (ВЗР). Разработанные во время пандемии в 2020 году полисы страхования от COVID-19 относятся к личным видам и включаются либо в продукт НС, когда клиент получает деньги в случае заболевания, или в ДМС — медпомощь, дополнительную к обязательному медстрахованию (ОМС).

В феврале «Известия» сообщали, что ЦБ совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разработал девять ключевых информационных документов (КИД) — паспортов, в которых разъясняются девять самых массовых видов покрытия рисков. С апреля страховщики должны выдавать клиентам такие паспорта.