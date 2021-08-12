Площадь лесных пожаров сократилась на 2 тыс. га за сутки в Башкортостане

В Башкортостане за сутки ликвидировали лесные пожары общей площадью около 2 тыс. га. Наиболее крупное возгорание было зарегистрировано в Хайбуллинском районе.

По данным МЧС, на текущий момент в республике действует 17 очагов природных возгораний общей площадью почти 2,2 тыс. га. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Бурзянском районе, где действуют 13 очагов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

За последние сутки пожарным совместно с добровольцами удалось ликвидировать пожар в Хайбуллинском районе, который был обнаружен еще 5 августа. Его площадь превышала 1,3 тыс. га. Кроме того, потушен пожар площадью 438 га в Зилаирском районе.

Помимо этого потушены два пожара в Бурзянском районе и два крупных пожара в Зианчуринском районе.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области локализовали крупное возгорание в Кувандыкском городском округе. К тушению привлекли самолет Минобороны РФ, который сбросил на очаги свыше 400 т воды. Площадь пожара уточняется.