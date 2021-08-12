Посол РФ в Иране прокомментировал скандальную фотографию

Чрезвычайный и полномочный посол России в Исламской Республике Иран Леван Джагарян в четверг, 12 августа, выразил сожаление из-за вызвавшей критику фотографии с британским послом.

Ранее в этот день посла пригласили в МИД Ирана для разговора после опубликованного им фото с британским послом в Иране Саймоном Шерклиффом на «исторической лестнице», где проходила Тегеранская конференция 1943 года.

«В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием»,— приводит слова посольства «РИА Новости».

Сделанная фотография вызвала негативную реакцию иранских политиков и дипломатов. Так, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ее «крайне неуместной», а председатель Ирана Мохаммад Бакер Галибаф заявил о необходимости «решительного дипломатического ответа», если послы не извинятся.

В свою очередь в посольстве России подчеркнули, что фото не имеет антииранского подтекста и никто не хотел оскорбить чувства иранского народа. Кроме того, отмечалось, что единственное значение, которое имеет фото, — это дань уважения совместным усилиям союзников против нацизма во время Второй мировой войны.

«Иран — наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении»,— написали на странице посольства в Twitter.

Иран чувствительно относится к периодам своей истории, связанным с нахождением на территории государства иностранных войск. Во время Второй мировой войны нахождение советских и британских сил в Иране было связано с опасениями по поводу наращивания страной связей с нацистской Германией, в результате чего в августе-сентябре 1941 года в Иран были введены войска союзников.

Ранее, 2 августа, посла Ирана Мохсена Бахарванда вызывали в МИД Великобритании в связи с атакой на нефтяной танкер Mercer Street.