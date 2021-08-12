В Нижнем Новгороде мальчика убило током возле школы

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 9-летний мальчик погиб от удара током возле школы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает СК по региону на странице во «ВКонтакте».

«11 августа 2021 года в вечернее время на территории школы, расположенной в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, обнаружено тело 9-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок коснулся открытой частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы. В результате этого мальчик получил удар током и скончался на месте.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в СК.

Ранее, 11 августа, в Липецке, в районе Сокола, при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 17-летний юноша. К приезду скорой помощи он уже был мертв.