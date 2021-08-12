Прямой эфир
Общество
Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета
Общество
МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения
Экономика
Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России
Общество
Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии
Мир
РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Экономика
Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства
Общество
Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам
Общество
Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

В Нижнем Новгороде мальчика убило током возле школы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 9-летний мальчик погиб от удара током возле школы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает СК по региону на странице во «ВКонтакте».

Не крайний случай: кто защитит детей
Региональные власти заставят решить проблему безопасности

«11 августа 2021 года в вечернее время на территории школы, расположенной в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, обнаружено тело 9-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок коснулся открытой частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы. В результате этого мальчик получил удар током и скончался на месте.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в СК.

Ранее, 11 августа, в Липецке, в районе Сокола, при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 17-летний юноша. К приезду скорой помощи он уже был мертв.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021