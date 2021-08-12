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В Орске расселят 17 многоквартирных домов в 2021 году

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Власти Орска намерены расселить 17 аварийных многоквартирных домов до конца года. Работы ведутся на условиях софинансирования регионального и местного бюджетов.

По этапу 2020-2021 годов требуется расселить 186 квартир. 94 собственника дали согласие на денежное возмещение. Кроме того, приобретено 50 квартир. закупка жилья для остальных переселенцев продолжается через электронный аукцион. Об этом сообщает 56orb.ru.

В этапе 2021-2022 годов планируется расселение трех аварийных домов. 17 собственников заключили соглашение на возмещение, еще пятеро готовятся к подписанию.

Работа ведется в рамках городской адресной программы «Переселение граждан города Орска из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

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