В Татарстане шестилетний мальчик выстрелил себе в глаз из пистолета

Прокуратура Татарстана начала проверку после появления в Сети информации о ранении ребенка из травматическом оружия. Об этом 12 августа сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ЧП произошло в городе Заинске. Семья из Башкирии вместе с шестилетним ребенком приехала в Татарстан в гости к родственникам. Предположительно, в один из вечеров они решили сделать шашлыки, отмечает телеканал «360». В какой-то момент их шестилетний сын пошел за своим дядей, который решил пострелять из пневматического пистолета. Мальчик целился в воздух, но попал себе в глаз.

Предположительно, дядя ребенка думал, что оружие не заряжено и обойма пуста. Ребенка госпитализировали. Уточняется, что врачам не удалось спасти его глаз, предстоит вторая операция.

Прокуратура даст оценку действиям владельца оружия, пишет сайт kp.ru.

30 июля в центре Санкт-Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Стрелявшим оказался 26-летний мужчина. Сам пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, именно он начал конфликт, в ходе которого второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.