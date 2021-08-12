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В ГИБДД напомнили об опасности оставления ребенка в машине

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Российская Госавтоинспекция 12 августа напомнила водителям об опасности оставления детей одних в салоне автомобиля, особенно в жаркую погоду.

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Отмечается, что даже несколько минут нахождения ребенка в раскаленном от солнца автомобиле может привести к непоправимым последствиям. Стоит знать, что открытые окна в авто не охлаждают его, потому что оно припарковано и не двигается. Также, если автомобиль неправильно припаркован, его может протаранить другой автомобиль.

Кроме того, ребенок может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, а также сам завести машину и тронуться с места.

В ведомстве отметили, что, согласно правилам, запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. В ином случае, водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.12.19 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.

6 августа российская Госавтоинспекция назвала самые распространенные нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.

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