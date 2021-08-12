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Эксперт призвал США вернуть НАТО к истокам и «держать Россию в страхе»

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Старший политический аналитик по европейским делам фонда «Наследие» Дэниэл Кочис считает, что НАТО должно вернуться к своим истокам и поставить главной целью территориальную оборону. Первостепенно альянсу необходимо «держать Россию в страхе» и сдерживать использование Москвой обычных и ядерных вооружений, считает эксперт.

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По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена стоит перед выбором принять менее боеспособные Вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или же в будущем сосредоточиться на модернизации Вооруженных сил Штатов.

«После прихода Джо Байдена НАТО стало рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере такой же важной, как и противостояние с Россией, Китаем, нестабильность в ближнем зарубежье Европы и распространение оружия массового уничтожения», — пишет Кочис в статье, опубликованной на портале 19fortyfive в четверг, 12 августа.

Как отметил эксперт, недавний саммит НАТО вызвал сильное разочарование. Причиной, по словам Кочиса, стала «самое большое» достижение мероприятия — принятие в качестве повестки дня изменения климата на Земле.

Аналитик уверен, что таким образом альянс попытался перевести внимание от трудностей, с которыми в настоящее время сталкивается. Автор отметил, что в последнее время члены организации не могут согласовать свои представления о существующих угрозах безопасности. Вместо того чтобы прийти к консенсусу, они решили применить зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Приоритеты, по мнению, эксперта НАТО, рано или поздно все-равно придется расставить.

Кочис выразил опасение, что США и их партнеры по НАТО в будущем перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники. Вместо этого они могут выбрать инвестиции в пользу «зеленых» технологий, что значительно ослабит трансатлантическую безопасность, заключило он.

12 августа командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев рассказал, что в 2021 году разведывательная авиация НАТО увеличила интенсивность полетов над Черным морем почти в три раза. При этом, по его словам, кроме самолетов-разведчиков и беспилотников США над акваторией Черного моря появлялись также французские самолеты и тактическая авиация объединенных Вооруженных сил НАТО.

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