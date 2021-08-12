В Росреестре задумались о создании базы земли и недвижимости

В Росреестре решили создать полную базу данных о земле и недвижимости в России. В перспективе ведомство планирует создать цифровую мультимасштабную карту страны, которая будет в том числе содержать информацию об участках под строительство. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработанный Росреестром проект постановления правительства в четверг, 12 августа.

Сейчас в России отсутствует единая полная база недвижимости, а в Едином госреестре (ЕГРН) содержится более 2 млн реестровых ошибок, отмечает издание.

Правительство собирается с 2022 года запустить государственную программу «Национальная система пространственных данных» для ускоренной цифровизации геоданных в стране. Документ рассчитан на 2022–2030 годы и предполагает ускоренную цифровизацию всех пространственных данных в России: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и о кадастровой оценке.

Авторы документа считают, что программа поспособствует выполнению национальных целей по цифровой трансформации и по созданию комфортной и безопасной среды.

В будущем планируется создать единую мультимасштабную карту РФ. На ней будут представлены сведения об участках под строительство, что поможет запустить в стране возведение новых проектов.

Для бизнеса и граждан Росреестр хочет создать витрину данных ЕГРН, где будут доступны цифровые услуги ведомства.

О планах по цифровизации сферы управления пространственными данными ведомство сообщало еще в декабре 2020 года. Однако создание карты тормозят небольшое финансирование и разрозненный характер государственного управления в этой сфере.

В конце июня стало известно, что российские муниципалитеты получили право самостоятельно уточнять данные о владельцах заброшенных домов или участков. Полученную информацию они будут самостоятельно вносить в ЕГРН, а найденных собственников обяжут платить налоги.