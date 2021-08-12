В Госдуму внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили на официальном Telegram-канале партии.

«В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На данный момент выйти на пенсию досрочно могут мужчины со стажем не менее 42 лет, женщины — 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

Планируется, что в случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Совет Федерации (СФ) и Министерство труда и социальной защиты РФ начали рассмотрение вопроса о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию 2 марта. Отмечалось, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

1 марта зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова заявила о начале разработки предложения по включению военной службы по призыву в счет пенсионного стажа. Кроме того, она отметила, что с 1 апреля в РФ на 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии.