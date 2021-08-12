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Значительные колебания температур прогнозируют в Оренбуржье

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Синоптики прогнозируют значительные колебания температурного режима в Оренбургской области. Максимальная температура воздуха в течение недели составит +34 градуса.

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Согласно прогнозам, 12 августа ветер усилится до 6–11 м/с, в южных и восточных районах возможны порывы до 16 м/с. Температура воздуха составит +28…+33 градуса. В ночь на 13 августа температура опустится до +13 градусов, на севере Оренбуржья возможно +6…+11 градусов. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Днем 13 августа воздух прогреется до +34 градусов.

В выходные синоптики прогнозируют переменную облачность, скорость ветра составит 5–10 м/с с отдельными порывами до 15 м/с. Ночные температуры составят +13…+18 градусов, местами до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.

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