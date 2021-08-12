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Систему подачи кислорода наладят в больнице Владикавказа в течение двух месяцев

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Работу новой системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, планируется наладить в течение двух месяцев. Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на республиканский минздрав.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

«По результатам комплексного анализа всей системы подачи кислорода в РКБСМП принято решение о проведении новой системы, работы планируется завершить в течение двух месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

11 августа в пресс-службе правительства Северной Осетии заявили о необходимости построить в больнице новую систему подачи кислорода, так как рассматривать старую систему как основную нельзя. Отмечалось, что монтирование нового оборудования будет проводиться параллельно с поддержанием в рабочем состоянии уже имеющегося.

Как уточнял врио главы республики Сергея Меняйло, имеющаяся система подачи кислорода сейчас работает в штатном режиме, но в целом эксперты сделали вывод, что «рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна».

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако Меняйло заявил, что она не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По данным врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Также был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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