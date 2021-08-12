Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета

Четверг, 12 августа, стал самым дождливым в Москве с начала лета. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, несмотря на то, что сутки 12 августа еще не завершились, день уже стал самым дождливым в текущем сезоне. На ВДНХ только за прошедшую ночь выпало 25 мм осадков, на Балчуге — 19 мм, пишет агентство городских новостей «Москва». Ранее лидером по осадкам были сутки 28 июня с количеством осадков на ВДНХ 20 мм, на Балчуге — 18,9 мм.

По словам синоптиков, до 11 августа накопленный объем осадков в городе не превышал половины от месячной нормы, однако ситуацию изменили дожди, начавшиеся вечером 11 августа, отмечает «Москва 24».

Ранее 12 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что дожди в столичном регионе продолжатся и в четверг.

В ночь на четверг в Москве за ночь выпало 47% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил столичный регион без грозы и ветра.