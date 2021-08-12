Крупный природный пожар локализовали под Кувандыком в Оренбуржье

Пожарным удалось локализовать крупный природный пожар в Кувандыкском городском округе (Оренбургская область). На территории действует режим ЧС муниципального характера.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекли 165 человек и 53 единицы техники. Вокруг населенных пунктов тракторы провели опашку, чтобы не допустить перехода огня. В течение четырех дней был задействован самолет Минобороны РФ. Ил-76 совершил десять вылетов, на очаги возгорания сброшено свыше 400 т воды. Об этом пишет «Урал56.Ру».

В ликвидации пожара участвуют добровольцы. Они тушат горящую траву с помощью ранцевых огнетушителей и осуществляют проливку на территориях, где огонь уже ликвидирован. Площадь пожара уточняется.

Всего с начала года в Оренбуржье произошло почти 1,1 тыс. степных пожаров и более 200 лесных пожаров.