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В Краснодаре сотрудника ФСБ задержали по подозрению в коррупции

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Сотрудника Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре по подозрению в получении взяток на 110 млн рублей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, задержанный обеспечивал покровительство местному бизнесмену.

В обмен за увод от привлечения к ответственности за совершение правонарушений подозреваемому в общей сложности было передано 110 млн рублей. Уточняется, что сотрудник ФСБ на эти деньги приобрел движимое и недвижимое имущество.

27 июля в Иркутске при получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя начальника Следственного управления (СУ) МВД по Бурятии полковника юстиции Андрея Бардаханова. Подробности не уточнялись.

В том же месяце управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктор Чернобровина арестовали на два месяца по подозрению в получении взяток на общую сумму более 26 млн рублей от охранной организации.

Сообщалось, что подозреваемый получил взятки от представителя одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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