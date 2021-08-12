Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения

Один из сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре намеренно отключил камеры видеонаблюдения, что помогло заключенным сбежать из изолятора. Об этом в четверг, 12 августа, рассказали в Следственном управлении СК РФ по Московской области.

По имеющимся данным, один из сотрудников умышленно отключил камеры в коридоре ИВС, а также камеры, направленные на помещение дежурной части. После этого они с напарником покинули пост и отправились спать, оставив открытыми кормушки — двери камер для передачи продуктов питания. Отмечается, что это позволило заключенным покинуть изолятор.

В отношении сотрудников ИВС возбуждены уголовные дела, их обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными, объяснив это тем, там находятся его земляки из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

Преступникам удалось сбежать, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах. Сообщалось, что гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат.

Ранее в этот день удалось задержать двоих из пяти беглецов — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними оперативники задержали и арендаторов квартиры — мужчину и женщину, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Сообщалось, что соседи узнали преступников по фотороботу и обратились в полицию.