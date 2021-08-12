Количество пациентов на ИВЛ в Москве за месяц снизилось более чем вдвое

В Москве количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снизилось за месяц более чем вдвое. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, согласно инфографике, размещенной в Telegram-канале оперштаба, максимальный за последние два месяца показатель пациентов на ИВЛ в столичных больницах был зафиксирован 5 июля на уровне 735.

По данным на четверг, на ИВЛ в столице находятся 353 человека. За минувшие сутки в Москве выявлено 2 294 новых случая коронавирусной инфекцией, госпитализировано 750 человек.

Всего в городе с начала пандемии выявили 1 535 359 случаев COVID-19. Число летальных исходов на фоне осложнений после инфекции составило 26 423. Вылечились 1 401 836 пациентов.

В России с начала распространения инфекции выявлено 6 534 791 случай коронавируса, скончалось 168 049 человек, полностью вылечились 5 828 972 пациента.

Ранее в четверг главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По словам Проценко, снижение количества заболевших связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.